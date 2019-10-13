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Денис Аблязин стал шестым в упражнении на кольцах на ЧМ в Штутгарте

11:40 | 13.10.2019 | Спорт

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Пенза, 13 октября 2019. PenzaNews. Денис Аблязин из Пензы занял шестое место по итогам выполнения упражнения на кольцах на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.

Денис Аблязин стал шестым в упражнении на кольцах на ЧМ в Штутгарте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он заработал 14,666 балла.

Победу одержал представитель Турции Ибрагим Чолак (Ibrahim Colak), набравший 14,933 балла.

«Серебро» завоевал Марко Лодадио (Marco Lodadio) из Италии, выступление которого судьи оценили в 14,900 балла.

Бронзовую медаль выиграл гимнаст из Франции Самир Аит Саид ( Samir Ait Said) с оценкой 14,800 балла.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 октября на чемпионате мира в Штутгарте мужская сборная России, в состав которой вошли Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович и Владислав Поляшов, стала лучшей в командном первенстве.

Сборная РФ впервые в истории выиграла «золото» мирового первенства в данной дисциплине с результатом 261,726 балла. Второе место заняла мужская команда Китая, у которой 260,729 балла. Третьими стали представители Японии, заработавшие 258,159 балла.

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