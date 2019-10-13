Денис Аблязин стал шестым в упражнении на кольцах на ЧМ в Штутгарте Спорт

Пенза, 13 октября 2019. PenzaNews. Денис Аблязин из Пензы занял шестое место по итогам выполнения упражнения на кольцах на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.

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Он заработал 14,666 балла.

Победу одержал представитель Турции Ибрагим Чолак (Ibrahim Colak), набравший 14,933 балла.

«Серебро» завоевал Марко Лодадио (Marco Lodadio) из Италии, выступление которого судьи оценили в 14,900 балла.

Бронзовую медаль выиграл гимнаст из Франции Самир Аит Саид ( Samir Ait Said) с оценкой 14,800 балла.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 октября на чемпионате мира в Штутгарте мужская сборная России, в состав которой вошли Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович и Владислав Поляшов, стала лучшей в командном первенстве.

Сборная РФ впервые в истории выиграла «золото» мирового первенства в данной дисциплине с результатом 261,726 балла. Второе место заняла мужская команда Китая, у которой 260,729 балла. Третьими стали представители Японии, заработавшие 258,159 балла.