Пензенский губернатор лично поздравил гимнаста Аблязина с «золотом» ЧМ Спорт

Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лично поздравил воспитанника местной школы гимнастики Дениса Аблязина с золотой медалью чемпионата мира, которую спортсмен завоевал в составе мужской сборной России.

Фото: Pnzreg.ru

«Вся Пензенская область радовалась за вас. Тот день, когда вы выступали, был хмурым и пасмурным, а победа российской команды вместе с пензенцем Денисом Аблязиным подняла всем настроение», — отметил Иван Белозерцев в ходе встречи с гимнастом, состоявшейся в правительстве региона в пятницу, 18 октября.

Он поинтересовался, помогает ли опыт не волноваться перед важными состязаниями.

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В свою очередь Денис Аблязин пояснил, что количество выступлений на это не влияет.

«Каждый раз волнуешься, когда выходишь на старт. Без адреналина на соревнованиях делать нечего», — сказал гимнаст.

В продолжение встречи губернатор призвал директора спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой Валерия Старкина внимательнее подходить к вопросу выявления способных детей.

«Понятно, что самородки рождаются нечасто, но их нельзя упускать. Ими надо заниматься», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогам участия в международных соревнованиях Денис Аблязин получит из бюджета региона премию в 700 тыс. рублей. Кроме того, с 2016 года по настоящее время спортсмен ежемесячно получает стипендию в размере 50 тыс. рублей.