«Дизель» в Пензе обыграл тверское «Динамо» Спорт

Пенза, 19 октября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» одержал победу над тверским «Динамо» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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Счет на 17-й минуте встречи, состоявшейся вечером в минувшую пятницу, 18 октября, открыл пензенский нападающий Павел Медведев. До конца первого периода форвард Никита Ли увеличил отрыв — 2:0.

Во втором игровом отрезке хоккеист тверской команды Иван Иванов сократил отставание, однако через две минуты нападающий «Дизеля» Александр Мокшанцев забил ответную шайбу. Результат стал 3:1.

В третьем периоде ворота «Динамо» поразил пензенский форвард Данил Макаров, после чего точный удар по воротам «Дизеля» нанес нападающий тверской команды Семен Панкратов. Победную точку в матче поставили хозяева льда — отличился защитник Денис Бельский. Итог встречи — 5:2.

После 15 проведенных игр «Дизель» набрал 15 очков. Команда располагается на 18 строчке турнирной таблицы.

Следующий матч пензенский клуб проведет дома в воскресенье, 20 октября. Соперником «Дизеля» станет «СКА-Нева».