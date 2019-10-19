В Пензенской области к середине ноября завершат монтаж спортплощадок для сдачи норм ГТО Спорт

Пенза, 19 октября 2019. PenzaNews. Работы по монтажу оборудования на спортивных площадках для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», которые ведутся на территории 11 муниципальных образований Пензенской области, планируется завершить до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

В настоящее время они выполняются в Мокшанском, Колышлейском, Вадинском, Башмаковском, Бессоновском районах и Кузнецке.

Помимо этого, в текущем году оборудование поставлено в город Заречный, Городищенский, Иссинский, Пензенский и Шемышейский районы.

Его общая стоимость составила 35,5 млн. рублей.

Обустройство спортивных площадок для выполнения нормативов ГТО предусмотрено проектом «Спорт — норма жизни», реализуемого в рамках национального проекта «Демография».