В пензенский «Дизель» вернулся нападающий Николай Владимиров Спорт

Пенза, 20 октября 2019. PenzaNews. Воспитанник тольяттинской школы хоккея Николай Владимиров, выступавший за пензенский профессиональный клуб «Дизель» в сезонах 2016–2017 и 2017–2018 годов, вернулся в команду.

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«Решение принять предложение «Дизеля» далось довольно легко. Я уже выступал в Пензе, знаком с городом, некоторыми игроками. Знаю Дмитрия Юрьевича Шандурова — он был старшим тренером, когда я приезжал сюда второй раз; Сергея Григорьевича Лопушанского, который работает в руководстве клуба», — отметил Николай Владимиров.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе «Дизеля», контракт со спортсменом рассчитан до конца сезона 2019–2020 годов.

Нападающий будет выступать под номером 94.

Николай Владимиров начинал карьеру в тольяттинской «Ладе». Выступал в ВХЛ за казанский «Барс», «Динамо» из Балашихи, нижнетагильский «Спутник», ХК «Саров». Кроме того, на его счету три матча в КХЛ за московское «Динамо».

За пензенский «Дизель» в сезонах 2016–2017 и 2017–2018 годов провел 21 матч, забросил одну шайбу, отдал три передачи.