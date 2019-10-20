Пензенская «Лагуна-УОР» одержала две победы над «Норманочкой» в I туре ЧР Спорт

Пенза, 20 октября 2019. PenzaNews. Пензенский женский мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» одержал две домашние победы над «Норманочкой» из Нижегородской области в первом туре чемпионата России среди команд, выступающих в конференции «Запад».

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В первой игре подопечные Михаила Крюкова сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности, забив два гола — 2:0. Отличились Ирина Родькина и Екатерина Енина.

Вторая встреча завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыла нападающий «Лагуны-УОР» Алина Завьялова, Екатерина Енина закрепила успех, однако до конца игры Александра Самородова сумела забить за «Норманочку».

После двух проведенных встреч «Лагуна-УОР» заработала 6 очков.

Следующие игры пензенский клуб также проведет дома. 25 и 26 октября команда будет принимать действующего чемпиона России — «Аврору» из Санкт-Петербурга.