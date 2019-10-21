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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса

08:25 | 21.10.2019 | Спорт

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Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» возбуждено в Пензе после того, как местный житель заявил в полицию, что знакомый избил его и похитил деньги в сумме 280 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские установили местонахождение гражданина, на которого указал мужчина. Он пояснил оперативникам, что денег не брал», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, как удалось выяснить впоследствии, между мужчинами произошел конфликт в квартире обратившегося в полицию гражданина, который почувствовал обиду и решил наказать обидчика.

«По факту причинения телесных повреждений в настоящее время проводится проверка», — отметили в пресс-службе.

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