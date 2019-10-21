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Ангелина Шнайдер завоевала «золото» на III этапе Кубка мира по эстетической гимнастике

17:47 | 21.10.2019 | Спорт

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Пенза, 21 октября 2019. PenzaNews. Пензенская спортсменка Ангелина Шнайдер в составе сборной России «Виктория-Стрела» завоевала «золото» на III этапе Кубка мира по эстетической гимнастике в Таллине.

Ангелина Шнайдер завоевала «золото» на III этапе Кубка мира по эстетической гимнастике

Фото: Евгения Бочкарева

Как сообщила ИА «PenzaNews» президент региональной федерации эстетической гимнастики Евгения Бочкарева, по итогам предварительных и финальных соревнований в категории «Юниоры» команда «Виктория-Стрела» набрала 37,650 балла.

По ее словам, Ангелина Шнайдер выступает за эту сборную с декабря 2018 года.

«Они уже сезон прошли все вместе этой командой. Выиграли II этап Кубка мира в Сингапуре, далее был чемпионат мира в Испании в мае, где они заняли второе место. Потом был летний перерыв, сборы. И вот сейчас III этап Кубка мира, где они снова выиграли медали», — пояснила собеседница агентства, отметив, что за награды боролись представительницы 17 стран мира.

Она уточнила, что второй результат показала российская сборная «Виктория», а третий — команда «OVO Junior Team» из Финляндии.

Евгения Бочкарева пояснила, что девушки завершат соревновательный год в ноябре — в этом месяце в Венгрии пройдет финальный этап Кубка мира.

«Далее у них будет новая программа, и в мае 2020 года в новом центре Ирины Винер-Усмановой в Москве состоится чемпионат Европы по эстетической гимнастике», — сказала собеседница агентства.

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