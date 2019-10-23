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Пензенский «Дизель» прервал 14-матчевую победную серию «Динамо»

09:17 | 23.10.2019 | Спорт

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Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» прервал 14-матчевую победную серию «Динамо» из Санкт-Петербурга, обыграв команду в домашней встрече чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

Пензенский «Дизель» прервал 14-матчевую победную серию «Динамо». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет открыли гости. Отличился Максим Джиошвили. Уже через минуту ответную шайбу забросил Данил Макаров — 1:1.

Второй игровой отрезок прошел в равной борьбе. Результат на табло соперникам изменить не удалось.

Ни третий период, ни овертайм ситуацию не изменили, и выявлять сильнейшую команду пришлось в серии буллитов, где удачливее оказался «Дизель». Решающий бросок сделал Данил Макаров — 2:1.

Комментируя прошедший матч, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин отметил, что команда готовилась очень серьезно, и в итоге на льду была равная игра.

«Все ребята выполнили установки, где нужно — потерпели. [...] Соперник владел преимуществом, закрывал нас в зоне, но мы справились, не давали опасно атаковать. Во втором периоде нас несколько раз ловили на пересменке, видимо, из-за усталости, но в основном мы выстояли, ребята молодцы. [...] Ничейный результат в основное время закономерен. Что касается буллитов, все решила игра вратарей. Плюс наши нападающие оказались мастеровитее, но здесь как кому повезет», — цитирует наставника пресс-служба клуба.

По итогам 17 игр «Дизель» заработал 18 очков и поднялся на 16 строчку турнирной таблицы.

Следующий матч команда проведет с «Ростовом» 26 октября.

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