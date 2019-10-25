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Нападающий пензенского «Дизеля» вызван в молодежную сборную России

15:58 | 25.10.2019 | Спорт

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Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Нападающий пензенского профессионального клуба «Дизель» Данила Попов получил вызов в молодежную сборную России.

Нападающий пензенского «Дизеля» вызван в молодежную сборную России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба команды, подготовка к турниру четырех наций начнется в центре «Новогорск» в субботу, 2 ноября. Игроки в возрасте до 20 лет примут участие в тренировках на льду и атлетическом зале.

7 ноября сборная отправится в Хельсинки, где на следующий день соревнования стартуют с матча со сборной Финляндии. Игра пройдет в комплексе «Hartwall Arena», а вторая и третья встречи — на стадионе «Helsinki Ice Hall».

Руководить командой в ходе турнира будет воспитанник пензенского хоккея, старший тренер Юрий Бабенко. Сергей Голубович будет выполнять функции тренера команды, Александр Колобков — наставника вратарей.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отправится в Канаду с составом сборной, который примет участие в ежегодной CIBC Canada Russia Series 2019.

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