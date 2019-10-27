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Пензенский «Дизель» на выезде уступил «Ростову»

09:58 | 27.10.2019 | Спорт

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Пенза, 27 октября 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизель» уступил «Ростову» в выездном матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

Пензенский «Дизель» на выезде уступил «Ростову». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первый период прошел с преимуществом гостей, однако забитых шайб зрители не увидели.

Во втором игровом отрезке нападающий «Ростова» Алексей Прохоров поразил ворота Ильяса Гафиуллина — 1:0.

Долгое время «Дизель» не мог отыграться, но на 57-й минуте встречи Давид Думбадзе все же сравнял счет — 1:1.

В овертайме выявить победителя не удалось, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева льда. Победную точку в матче поставил Роман Опалев.

По итогам 18 игр «Дизель» набрал 19 очков и опустился на 17 строчку турнирной таблицы.

В понедельник, 28 октября, клуб сыграет с «Бураном».

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