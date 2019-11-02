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В Пензенской области по нацпроекту открыта первая площадка для подготовки к сдаче норм ГТО

09:53 | 02.11.2019 | Спорт

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Пенза, 2 ноября 2019. PenzaNews. Первая в Пензенской области спортивная площадка для подготовки к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», обустроенная по национальному проекту «Демография», открыта на территории школы №2 имени А.Г. Малышкина в рабочем поселке Мокшан.

В Пензенской области по нацпроекту открыта первая площадка для подготовки к сдаче норм ГТО

Фото: Sport.pnzreg.ru

На ней установлены различные уличные тренажеры, в том числе брусья, турники и скамейки.

Обращаясь к участникам церемонии открытия, заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов выразил уверенность в том, что новая спортплощадка будет востребована среди людей разных возрастов.

«В этом году еще в 10 районах нашей области открываются такие же спортивные площадки», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области, помимо Мокшанского района, оборудование общей стоимостью 35,5 млн. рублей поставлено в Колышлейский, Вадинский, Башмаковский, Бессоновский, Городищенский, Иссинский, Пензенский и Шемышейский, а также в города Кузнецк и Заречный.

Обустройство таких площадок ведется в рамках проекта «Спорт — норма жизни», реализуемого в рамках нацпроекта «Демография».

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