В Пензе «Дизель» одержал уверенную победу над столичной «Звездой» Спорт

Пенза, 4 ноября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» одержал уверенную победу над московской «Звездой» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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Начало игры, состоявшейся вечером в минувшее воскресенье, 3 ноября, прошло на встречных курсах, но в первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Во втором игровом отрезке нападающий «Дизеля» Павел Медведев поразил ворота гостей. Через несколько минут Сергей Абрамов удвоил преимущество хозяев льда. В завершение периода хоккеисты «Звезды» устроили штурм ворот пензенского голкипера Ильяса Гафиуллина, однако вместо желаемого результата получили третью забитую шайбу. Отличился Антон Андриянов — 3:0.

В заключительном отрезке встречи гости действовали решительно и сумели отыграть одну шайбу усилиями Сергея Лапина. До финальной сирены пензенцы успели нанести ответный удар. Точен на реализации был Владислав Барулин. Итог матча — 4:1.

После 21 проведенной встречи «Дизель» набрал 22 очка и поднялся на 16 строчку турнирной таблицы.

Следующий матч клуб вновь проведет на своем льду. 5 ноября он сыграет с «Химиком».