EN
13:26:31 Понедельник, 4 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе «Дизель» одержал уверенную победу над столичной «Звездой»

12:03 | 04.11.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 4 ноября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» одержал уверенную победу над московской «Звездой» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

В Пензе «Дизель» одержал уверенную победу над столичной «Звездой». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начало игры, состоявшейся вечером в минувшее воскресенье, 3 ноября, прошло на встречных курсах, но в первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

Во втором игровом отрезке нападающий «Дизеля» Павел Медведев поразил ворота гостей. Через несколько минут Сергей Абрамов удвоил преимущество хозяев льда. В завершение периода хоккеисты «Звезды» устроили штурм ворот пензенского голкипера Ильяса Гафиуллина, однако вместо желаемого результата получили третью забитую шайбу. Отличился Антон Андриянов — 3:0.

В заключительном отрезке встречи гости действовали решительно и сумели отыграть одну шайбу усилиями Сергея Лапина. До финальной сирены пензенцы успели нанести ответный удар. Точен на реализации был Владислав Барулин. Итог матча — 4:1.

После 21 проведенной встречи «Дизель» набрал 22 очка и поднялся на 16 строчку турнирной таблицы.

Следующий матч клуб вновь проведет на своем льду. 5 ноября он сыграет с «Химиком».

Загрузка...
Читайте также
В Пензе с дачного участка украдено 345 кг металлолома День народного единства отметили митингом на Юбилейной площади Пензы
Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем народного единства В Наровчатском районе рано утром огонь охватил двухквартирный дом
Андрей Лузгин поздравил пензенцев с Днем народного единства В Пензе бродягу заподозрили в краже куртки из медцентра
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама