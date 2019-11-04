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В Пензе пройдут всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Сурская осень»

14:27 | 04.11.2019 | Спорт

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Пенза, 4 ноября 2019. PenzaNews. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Сурская осень» пройдут в Пензе с 6 по 8 ноября.

В Пензе пройдут всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Сурская осень». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте дворца спорта «Буртасы», который примет состязания, участие в них подтвердили команды из Москвы, Татарстана, Мордовии, Удмуртии, Башкирии, Волгоградской, Воронежской, Ульяновской, Ростовской и Самарской областей.

Пензенскую область представят 30 воспитанников спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

Спортсмены будут вести борьбу за медали в трех возрастных категориях.

Награды будут разыграны среди женщин 2003 года рождения и старше, а также мужчин 2001 года рождения и старше. Помимо этого, сильнейших намечено выявить среди юниорок 2004–2005 годов рождения и юниоров 2002–2003 годов рождения. Кроме того, будут названы сильнейшие среди юниорок 2006–2007 годов рождения и юниоров 2004–2005 годов рождения.

Соревнования пройдут в личном многоборье и отдельных дисциплинах.

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