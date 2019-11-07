В Пензе построят лыжный стадион с трассой от Западной поляны до «Снежинки» Спорт

Пенза, 7 ноября 2019. PenzaNews. Новый лыжный стадион, состоящий из двух баз в лесном массиве на Западной поляне и в районе улицы Виражной, соединенных трассой, будет построен в Пензе.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в настоящее время сформировано задание на проектирование объекта, при этом сроки его создания не уточняются.

На территории верхней лыжной базы намечено обеспечить единовременную пропускную способность 100 человек. Будет обустроена гостевая парковка на 400 машин. В здании, помимо помещений для хранения спортивного инвентаря, планируется разместить раздевалки, тренерскую комнату, медкабинет, буфет и санузлы.

По плану, будет оборудован спуск с ограждениями для катания на санках, ледянках и тюбингах.

Освещаемая велолыжероллерная трасса общей протяженностью 5,2 км и шириной 6 метров с покрытием из мелкозернистого асфальтобетона рассчитана на круглогодичную эксплуатацию.

На нижней площадке будет возведена блочно-модульная лыжная база с единовременной пропускной способностью 50 человек, а также обустроена парковка на 40 машин. Помимо этого, планируется построить одноэтажное неотапливаемое здание для хранения техники и установить уличные тренажеры.