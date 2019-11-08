UFC ТВ в прямом эфире покажет бой Магомедшарипова и Кэттера Спорт

Пенза, 8 ноября 2019. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома» смогут в прямом эфире на телеканале UFC ТВ в Wink и «Интерактивном ТВ» увидеть бой россиянина Забита Магомедшарипова (Zabit Magomedsharipov) и американца Келвина Кэттера (Calvin Kattar), который станет главным поединком турнира UFC Fight Night в Москве в предстоящую субботу, 9 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе пензенского филиала компании.

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«Турнир в полном объеме и в прямом эфире будет транслироваться только на телеканале UFC ТВ », — подчеркнули в пресс-службе.

В филиале отметили, что наряду с боем Забита Магомедшарипова и Келвина Кэттера, который продлится три раунда, ожидаемым событием для поклонников смешанных единоборств является поединок тяжеловесов россиянина Александра Волкова (Alexander Volkov) и Грэга Харди (Greg Hardy).

«Он пройдет в формате трех раундов по 5 минут с минутным перерывом», — уточнили в «Ростелекоме».

В компании пояснили, что зрители UFC ТВ увидят не только основные бои UFC Fight Night, но и ранние прелимы.

«Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени. Турнир будет доступен в записи для поклонников смешанных единоборств, которые не смогут посмотреть прямой эфир», — сказали в филиале.