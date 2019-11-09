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Жителям Пензы предложили в воскресный день заняться спортом в фитнес-клубах бесплатно

11:22 | 09.11.2019 | Спорт

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Пенза, 9 ноября 2019. PenzaNews. День открытых дверей в ряде фитнес-центров Пензы, когда все желающие смогут воспользоваться услугами спортивных залов бесплатно, пройдет в предстоящее воскресенье, 10 ноября.

Жителям Пензы предложили в воскресный день заняться спортом в фитнес-клубах бесплатно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данный проект под названием «Фитнес каждому» реализуется совместно с министерством физической культуры и спорта Пензенской области.

Как сообщается на сайте ведомства, на дверях клубов, которые присоединились к оздоровительной акции, будут размещены специальные стикеры с эмблемой проекта.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Всем желающим посетить в воскресный день фитнес-центры Пензы бесплатно необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Адреса фитнес-клубов Пензы – участников проекта «Фитнес каждому»:

«Fit Up» (улица Ульяновская, 15; улица Терновского 154В; проспект Строителей, 96, ДС «Буртасы»);

«Город развлечений» (село Засечное, улица Радужная, 1);

«Uni GYM» (улица Московская, 37, ТЦ «Высшая Лига»; проспект Победы, 124Б, РЦ «Квадрат»; улица Окружная, 27В, ТЦ «Окружной»);

«Alex Fitness» (1-й Онежский проезд, 4, ТЦ «Онежский»; улица Московская, 83, ТЦ «Пассаж»);

«Атлетика» (улица Кирова, 19А).

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