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Пензенский «Дизель» предложил болельщикам поддержать клуб во время матча в Тольятти

09:49 | 10.11.2019 | Спорт

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Пенза, 10 ноября 2019. PenzaNews. Администрация пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель» объявила прием заявок от болельщиков, желающих поддержать команду на выезде — во время очередного матча чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов, который пройдет в Тольятти в предстоящую среду, 13 ноября.

Пензенский «Дизель» предложил болельщикам поддержать клуб во время матча в Тольятти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-атташе ХК «Дизель» Филипп Митрофанов, если поступит достаточное количество заявок, будет организован выезд на игру — арендован автобус и забронированы билеты на матч.

«Ориентировочная стоимость — до 500 рублей с человека», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что уточнить подробности о готовящейся поездке можно на сайте клуба.

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