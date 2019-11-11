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В Пензенской области 12 ноября стартует проект «Плавать на здоровье»

16:11 | 11.11.2019 | Спорт

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Пенза, 11 ноября 2019. PenzaNews. Новый совместный проект Минздрава и Минспорта Пензенской области «Плавать на здоровье» стартует в предстоящий вторник, 12 ноября.

В Пензенской области 12 ноября стартует проект «Плавать на здоровье». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его участники смогут бесплатно посетить сеанс плавания в одном из бассейнов Пензы, но сначала специалисты оценят состояние их здоровья — измерят артериальное давление, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, а также рассчитают индекс массы тела.

С учетом полученных результатов врач по медицинской профилактике даст рекомендации по изменению образа жизни.

Ожидается, что подобные акции будут проводиться каждую неделю.

В стартовый день проекта они состоятся во дворце спорта «Буртасы» в 11.00 и 14.00, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

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