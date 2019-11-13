Вратарь Илья Андрюхов вернется в пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 13 ноября 2019. PenzaNews. Руководство пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель» заключит с 29-летним вратарем Ильей Андрюховым контракт, который будет рассчитан до конца сезона 2019–2020 годов.

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Спортсмен пополнит состав команды по ходу текущего выезда в Тольятти и Самару. Он будет выступать под номером 1.

Илья Андрюхов ранее уже защищал цвета клуба из Пензы и знаком со многими хоккеистами.

«Это, пожалуй, сыграло решающую роль при принятии решения о переходе. Хочется как можно быстрее присоединиться к команде и выйти на лед. Думаю, много времени на адаптацию не потребуется», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», Илья Андрюхов является воспитанником барнаульской школы хоккея. Выступал в КХЛ за подмосковный «Атлант» и хабаровский «Амур», играл в ВХЛ за «Титан» из Клина, краснодарскую «Кубань», «Звезду-ВДВ» из Дмитрова, воронежский «Буран», красноярский «Сокол» и альметьевский «Нефтяник». Сезон 2014–2015 провел в пензенском «Дизеле». На его счету — 59 матчей за клуб.