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В Пензе на «Первомайском» модернизировано искусственное футбольное поле

10:30 | 24.11.2019 | Спорт

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Пенза, 24 ноября 2019. PenzaNews. Футбольное поле с искусственным покрытием модернизировано на стадионе «Первомайский» в Пензе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В Пензе на «Первомайском» модернизировано искусственное футбольное поле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предыдущий газон уложили в 2007 году. Его эксплуатировали более 10 лет», — отметил министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский в ходе торжественного открытия обновленного поля, состоявшегося в минувшую субботу, 23 ноября.

Он обратил внимание на то, что одним из основных преимуществ нового искусственного поля является система подогрева, которая позволит спортсменам тренироваться круглый год.

«На него было потрачено из средств федерального и областного бюджетов более 20 млн. рублей», — цитирует Григория Кабельского пресс-служба Минспорта региона.

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