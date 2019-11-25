Хабаров покинет пензенский «Дизель», Чемерикин пополнит состав клуба Спорт

Пенза, 25 ноября 2019. PenzaNews. Руководство пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель» приняло решение расторгнуть договор с нападающим Василием Хабаровым и заключить — с нападающим Романом Чемерикиным.

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По словам генерального менеджера «Дизеля» Сергея Лопушанского, все принимаемые решения направлены на усиление состава и выполнение поставленных перед командой задач.

«За Романом [Чемерикиным] мы следили еще с предсезонной подготовки, с периода формирования команды. Тогда нам не удалось договориться, но сейчас мы нашли точки соприкосновения. Василия же [Хабарова] мы благодарим за игру в желто-синем свитере и за время, проведенное в «Дизеле». Желаем ему удачи в дальнейшей карьере и поменьше травм», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», Василий Хабаров — воспитанник череповецкой школы хоккея. Карьеру начинал в местной «Северстали». На взрослом уровне выступал за «Ижсталь». В «Дизель» хоккеист перешел в преддверии текущего сезона. В рамках «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» нападающий провел за клуб 20 матчей, набрал 5 очков.

Роман Чемерикин начинал карьеру в Новоуральске. В профессиональной карьере играл в МХЛ-Б за орский «Южный Урал-Металлург», в ВХЛ-Б — за нижнетагильский «Юниор-Спутник», а также в ВХЛ за нижнетагильский «Спутник» и китайский «Ценг Тоу». В текущем сезоне провел за китайский клуб 23 игры, набрал 10 очков.