Юная пензенская шахматистка завоевала три медали на чемпионате IPCA в Испании Спорт

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Пензенская спортсменка Виктория Батарова завоевала три медали на I открытом индивидуальном чемпионате Международной ассоциации шахматистов с поражениями опорно-двигательного аппарата (International Physically Disabled Chess Association, IPСA) в Испании. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель правления региональной общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье», руководитель областной федерации спорта лиц с ПОДА Владимир Новиков.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Несмотря на то, что Виктория Батарова впервые принимала участие в соревнованиях такого уровня, она заняла второе место среди девушек, а также третье — среди женщин в блице и среди девушек по быстрым шахматам», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в общем зачете юная пензенская шахматистка стала второй среди девушек и третьей среди женщин.