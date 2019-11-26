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Юная пензенская шахматистка завоевала три медали на чемпионате IPCA в Испании

15:23 | 26.11.2019 | Спорт

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Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Пензенская спортсменка Виктория Батарова завоевала три медали на I открытом индивидуальном чемпионате Международной ассоциации шахматистов с поражениями опорно-двигательного аппарата (International Physically Disabled Chess Association, IPСA) в Испании. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель правления региональной общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье», руководитель областной федерации спорта лиц с ПОДА Владимир Новиков.

Юная пензенская шахматистка завоевала три медали на чемпионате IPCA в Испании

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Несмотря на то, что Виктория Батарова впервые принимала участие в соревнованиях такого уровня, она заняла второе место среди девушек, а также третье — среди женщин в блице и среди девушек по быстрым шахматам», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в общем зачете юная пензенская шахматистка стала второй среди девушек и третьей среди женщин.

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