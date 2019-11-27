В пензенском «Олимпийском» состоится бесплатный сеанс плавания Спорт

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Бесплатный сеанс плавания будет организован в бассейне дворца спорта «Олимпийский» в Пензе в предстоящую пятницу, 29 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, он станет частью акции, призванной привлечь внимание горожан к необходимости вести активный образ жизни и следить за состоянием своего здоровья.

Перед посещением бассейна участникам будет предложено оценить факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний — измерить объем талии, артериальное давление, определить индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови, а также ее насыщаемость кислородом.

Врач по медицинской профилактике на основе полученных данных даст рекомендации.

Также все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО.