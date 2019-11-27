EN
18:11:15 Среда, 27 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском «Олимпийском» состоится бесплатный сеанс плавания

15:18 | 27.11.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 27 ноября 2019. PenzaNews. Бесплатный сеанс плавания будет организован в бассейне дворца спорта «Олимпийский» в Пензе в предстоящую пятницу, 29 ноября.

В пензенском «Олимпийском» состоится бесплатный сеанс плавания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, он станет частью акции, призванной привлечь внимание горожан к необходимости вести активный образ жизни и следить за состоянием своего здоровья.

Перед посещением бассейна участникам будет предложено оценить факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний — измерить объем талии, артериальное давление, определить индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови, а также ее насыщаемость кислородом.

Врач по медицинской профилактике на основе полученных данных даст рекомендации.

Также все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе в рамках нацпроекта открыт центр оказания услуг «Мой бизнес» В Пензе пройдет конкурс студенческих семей
В Нижнем Ломове мужчина приговорен к 8,5 годам колонии за убийство сожительницы Пензенцев предупредили об опасности выхода на неокрепший лед
Стали известны имена финалистов конкурса молодых педагогов Пензенской области В Шемышейском районе ущерб от незаконной рубки деревьев оценивается в 1,7 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама