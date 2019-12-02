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В Ташкенте «Хумо» разгромил «Дизель» из Пензы со счетом 7:1

09:05 | 02.12.2019 | Спорт

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел разгромное поражение от клуба «Хумо» в выездном матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов, состоявшегося в Ташкенте в минувшее воскресенье, 1 декабря.

В Ташкенте «Хумо» разгромил «Дизель» из Пензы со счетом 7:1. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет в игре открыл нападающий «Дизеля» Давид Думбадзе. Эта шайба стала единственной, заброшенной в ворота хозяев. Через 5 минут Платон Попов восстановил равенство — 1:1.

Во втором периоде хоккеисты «Хумо» забросили еще две шайбы в ворота пензенской команды, отличились Артем Воронин и Платон Попов. Счет стал 3:1.

До конца матча «Дизель» не смог изменить ход встречи. Хозяева отправили в сетку пензенского клуба еще четыре шайбы. Голы на свой счет записали Иван Яценко, Андрей Смирнов и Артем Воронин, после чего вновь отличился Иван Яценко. Результат встречи — 7:1.

Комментируя исход встречи, главный тренер пензенского «Дизеля» Алексей Ваулин назвал прошедший матч реваншем за домашнюю игру, в которой удалось одержать победу с таким же счетом.

«Соперник отомстил нам с таким же счетом. Наверное, так бывает в хоккее», — отметил он.

Наставник команды добавил, что предпосылок для столь крупного поражения не было.

«Матч был за 4 очка. Просили ребят сыграть строго, надежно, без потерь в средней зоне, на входах в зону, но, видимо, они не услышали и сразу же пропустили на контратаке легкий гол», — сказал Алексей Ваулин, добавив, что выровнять игру не удалось, и после четвертого гола хоккеисты развалились, как карточный домик. Залечим раны, вдохнем, восстановимся, разберем ошибки дома и будем готовиться к домашней серии», — цитирует главного тренера пресс-служба клуба «Дизель».

После 30 проведенных игр команда набрала 31 очко и располагается на 19 строчке турнирной таблицы.

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