В Пензе пройдет первенство по самбо, посвященное памяти Станислава Митина Спорт

Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Первенство по самбо, организованное детско-юношеским центром «Звездный» и посвященное памяти тренера Станислава Митина, пройдет во дворце спорта «Рубин» в Пензе 7 и 8 декабря.

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Как сообщается на сайте горспорткомитета, к участию в соревнованиях приглашены юноши 2002–2003 и 2006–2007 годов рождения, а также ветераны в возрасте 30 лет и старше.

Победители будут награждены грамотами и медалями. Кроме того, отличившиеся участники состязаний будут отмечены в номинациях «Лучший судья», «За лучшую технику» и «За волю к победе».

Митин Станислав Васильевич родился 28 октября 1940 года.

Первым среди пензенских самбистов завоевал звание мастера спорта СССР. Был чемпионом МВД России, неоднократным победителем первенств Пензенской области. В 1970-х годах принял участие в первенстве СССР, на котором занял пятое место.

Являлся одним из основателей школы самбо и дзюдо в Пензенской области. Тренерскую работу начал вести в организованной им же секции в конце 1960-х годов. Воспитал более 20 мастеров спорта СССР и России.

Скончался на 76-м году жизни 17 января 2016 года.