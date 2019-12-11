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Кубок имени Евгения Андросова по свободной пирамиде пройдет в Пензе

11:47 | 11.12.2019 | Спорт

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Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. Кубок имени Евгения Андросова по свободной пирамиде среди мальчиков в возрасте до 13 лет и юношей 13–16 лет пройдет в Пензе с 20 по 22 декабря.

Кубок имени Евгения Андросова по свободной пирамиде пройдет в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всероссийские соревнования состоятся в бильярдном клубе «Rich».

В соответствии с положением, призовой фонд турнира составит 100 тыс. рублей.

Победители в обеих категориях получат по 20 тыс. рублей, вознаграждение за второе место составит 12 тыс. рублей, за 3–4 — 5 тыс. рублей, за 5–8 — 2 тыс. рублей.

Евгений Андросов принимал участие в создании трех бильярдных клубов в Пензе и области. В 2002, 2003 и 2004 годах возглавлял пензенскую мужскую команду на чемпионатах России. Организовывал первые выезды на турниры высокого уровня. Был наставником тренера Игоря Ясинецкого. Открыл в пензенском бильярде такие имена, как Александр Муравьев и Никита Башкиров.

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