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В Пензе посетители открытого бассейна смогут проверить здоровье и поплавать бесплатно

08:55 | 12.12.2019 | Спорт

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Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Бонус в виде бесплатного сеанса плавания будет предоставлен посетителям открытого бассейна училища олимпийского резерва в микрорайоне Ахуны города Пензы в предстоящую пятницу, 13 декабря.

В Пензе посетители открытого бассейна смогут проверить здоровье и поплавать бесплатно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Такая возможность предусмотрена в рамках совместного проекта двух региональных ведомств — Минздрава и Минспорта.

Всем желающим будет предложено измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, а также индекс массы тела. После этого врач даст рекомендации, касающиеся корректировки образа жизни. Затем участник акции сможет посетить сеанс плавания.

Как уточняется на сайте министерства физкультуры и спорта Пензенской области, мероприятие пройдет на территории открытого бассейна с 11.00 до 14.00.

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