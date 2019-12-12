В Пензе посетители открытого бассейна смогут проверить здоровье и поплавать бесплатно Спорт

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Бонус в виде бесплатного сеанса плавания будет предоставлен посетителям открытого бассейна училища олимпийского резерва в микрорайоне Ахуны города Пензы в предстоящую пятницу, 13 декабря.

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Такая возможность предусмотрена в рамках совместного проекта двух региональных ведомств — Минздрава и Минспорта.

Всем желающим будет предложено измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, а также индекс массы тела. После этого врач даст рекомендации, касающиеся корректировки образа жизни. Затем участник акции сможет посетить сеанс плавания.

Как уточняется на сайте министерства физкультуры и спорта Пензенской области, мероприятие пройдет на территории открытого бассейна с 11.00 до 14.00.