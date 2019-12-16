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В Каменке после реконструкции открыт стадион, на котором оборудовано поле с подогревом

18:02 | 16.12.2019 | Спорт

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Каменка, 16 декабря 2019. PenzaNews. Стадион спортивной школы «Дорожник» в городе Каменке Пензенской области, на котором в ходе реконструкции оборудовано искусственное футбольное поле с подогревом, торжественно открыт в понедельник, 16 декабря.

В Каменке после реконструкции открыт стадион, на котором оборудовано поле с подогревом

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на проведение работ в рамках нацпроекта «Демография» и федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» в общей сложности потрачено 75 млн. рублей.

За счет средств федерального бюджета были приобретены искусственное покрытие и оборудование для обогрева поля.

Из бюджета Каменского района были выделены средства на обустройство инженерных сетей, устройство теплопункта и теплотрассы, установку четырех мачт электроснабжения.

Вложения ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» были направлены на укладку трубопровода отопления, дренажную систему, земляные работы, устройство искусственного покрытия, прокладку беговых дорожек, благоустройство трибун, площадок и подъездов к стадиону.

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