Ветеран пензенского хоккея Евгений Лукашин умер на 66-м году жизни Спорт

Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Ветеран пензенского хоккея Евгений Лукашин скончался на 66-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

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«Евгений Лукашин провел в пензенском «Дизелисте» 11 сезонов. За это время смог забросить 201 шайбу и добился восьмого результата в истории пензенского клуба. После завершения карьеры остался верен хоккею. Он перешел на тренерскую работу, воспитывал новых героев российского спорта», — поясняется в некрологе.

В нем уточняется, что последним местом работы Евгения Лукашина стала пензенская школа хоккея.

«Министерство физической культуры и спорта Пензенской области выражает родным и близким Евгения Ивановича искренние соболезнования», — отмечается в тексте.