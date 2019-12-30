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В Пензе определен график работы дворовых тренеров

11:55 | 30.12.2019 | Спорт

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Пенза, 30 декабря 2019. PenzaNews. Дворовые тренеры начнут работать на 14 спортивных площадках Пензы с пятницы, 3 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте горспорткомитета.

В Пензе определен график работы дворовых тренеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что в Железнодорожном районе будет действовать четыре площадки: на улице Клары Цеткин, 47; на улице Жемчужной, 30; на улице Ушакова, 15; на улице Тарханова, 10В.

Также дворовые тренеры будут проводить занятия в Октябрьском районе по четырем адресам: проспект Строителей, 52А и 45; улица Кулибина, 15; улица Новоселов в микрорайоне Заря.

В Ленинском районе намечено организовать работу трех площадок: на улице Бакунина, 115; на улице Ворошилова, 9А; на улице Карпинского, 35.

Еще три будет действовать в Первомайском районе: на улице Мира, 62; на улице Межрайонной, 10; на улице Экспериментальной, 6А.

Периодичность занятий варьируется от одного до трех раз в неделю в зависимости от адреса. Время также отличается.

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