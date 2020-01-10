Пензенский «Дизель» продлил контракт с хоккеистом Данилой Поповым Спорт

Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Руководство пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель» продлило контракт с 19-летним нападающим Данилой Поповым до конца сезона 2021–2022 годов.

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«Мне очень приятно, что клуб ценит меня как своего воспитанника и поэтому решил сохранить в своем составе. Постараюсь оправдать доверие руководства и тренерского штаба, буду стараться приносить пользу своей команде», — отметил Данила Попов, комментируя продление контракта.

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», Данила Попов является воспитанником пензенской школы хоккея.

За «Дизель» он дебютировал сезоне 2018–2019, провел за команду один матч, в ходе которого не отличился результативными действиями.

В сезоне 2019–2020 годов сыграл за клуб 31 матч, забросил 5 шайб и отдал 5 передач.