EN
15:11:34 Воскресенье, 12 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Строящийся цирк и территория вблизи него. Пенза, 10 января 2020 г.

Пензенский «Дизель» дома обыграл ЦСК ВВС

11:32 | 12.01.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 12 января 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» обыграл самарский клуб ЦСК ВВС в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

Пензенский «Дизель» дома обыграл ЦСК ВВС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет на 4-й минуте встречи открыли гости, отличился нападающий Даниил Юнышев. Ответную шайбу в составе «Дизеля» забросил форвард Роман Чемерикин. Удержать равновесие пензенцам не удалось. Нападающий Никита Свинцицкий вывел самарскую команду вперед — 1:2.

Второй период прошел для пензенцев удачно. Они смогли продемонстрировать преимущество на льду. Шайбы в ворота соперника отправили Максим Колмыков, Владислав Барулин и Алексей Князев — 4:2.

В заключительном игровом отрезке гости сумели лишь однажды поразить ворота «Дизеля». Точен на реализации был нападающий Рафаэль Бикмуллин. Итог встречи — 4:3.

После 41 игры пензенский «Дизель» заработал 43 очка. Команда располагается на 19 строчке турнирной таблицы.

Следующий матч клуб проведет вновь на своем льду. 13 января его соперником станет «Лада».

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области выясняют причину смертельного пожара Заштатный клирик Пензенской епархии Владимир Катызин умер на 79-м году жизни
Житель Пензы госпитализирован с ножевым ранением В Пензе женщина лишилась денег в надежде получить 420 тыс. рублей компенсации
В Пензенской области заготовлено 85 кг семян сосны Пропавшая школьница из Тюмени могла приехать в Пензу — СКР
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама