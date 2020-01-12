Пензенский «Дизель» дома обыграл ЦСК ВВС Спорт

Пенза, 12 января 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» обыграл самарский клуб ЦСК ВВС в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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Счет на 4-й минуте встречи открыли гости, отличился нападающий Даниил Юнышев. Ответную шайбу в составе «Дизеля» забросил форвард Роман Чемерикин. Удержать равновесие пензенцам не удалось. Нападающий Никита Свинцицкий вывел самарскую команду вперед — 1:2.

Второй период прошел для пензенцев удачно. Они смогли продемонстрировать преимущество на льду. Шайбы в ворота соперника отправили Максим Колмыков, Владислав Барулин и Алексей Князев — 4:2.

В заключительном игровом отрезке гости сумели лишь однажды поразить ворота «Дизеля». Точен на реализации был нападающий Рафаэль Бикмуллин. Итог встречи — 4:3.

После 41 игры пензенский «Дизель» заработал 43 очка. Команда располагается на 19 строчке турнирной таблицы.

Следующий матч клуб проведет вновь на своем льду. 13 января его соперником станет «Лада».