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Областные соревнования по футболу объединят в Каменке 200 школьников

09:30 | 16.01.2020 | Спорт

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Пенза, 16 января 2020. PenzaNews. 200 воспитанников школьных спортивных клубов примут участие в региональных футбольных соревнованиях, которые пройдут на стадионе «Дорожник» в городе Каменке Пензенской области 14 и 15 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Областные соревнования по футболу объединят в Каменке 200 школьников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Состязания будут проводиться в соответствии с правилами FIFA», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что наряду с лучшей командой будут награждены сильнейшие игроки в различных номинациях.

В министерстве образования напомнили, что проект по созданию школьных спортивных клубов реализуется в Пензенской области с 2017 года. В нем участвуют школы Пензы — №№58, 66, 67 и 75/23, Нижнего Ломова — №1, Каменки — №8, Сердобска — №10, а также Кузнецка — №3. Финансирование клубов осуществляется из средств областного бюджета.

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