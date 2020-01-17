Зареченский «Союз» вошел в число призеров конкурса «Арена» Спорт

Пенза, 17 января 2020. PenzaNews. Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-культурный комплекс «Союз» города Заречного Пензенской области вошел в число призеров второго национального конкурса «Арена».

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СКК «Союз» поделил третье место в номинации «Многофункциональные спортивные комплексы. Лед» с санкт-петербургским ООО «Хоккейный клуб «СКА».

Первое место в этой категории заняли два сочинских объекта — ледовый дворец «Айсберг» и дворец спорта «Большой».

Организаторами национального конкурса «Арена» выступили Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и Российская ассоциация спортивных сооружений.

Он проводился на всей территории страны в один тур на основании предоставленных участниками документов и материалов по самооценке деятельности спортсооружения.

Учитывались такие факторы, как архитектура и внутренний дизайн, функциональность, эффективность, соответствие требованиям технического регулирования и доступность для маломобильных групп населения.

Церемония награждения победителей и призеров состоится 15 мая.