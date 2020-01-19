«Дизель» в Пензе одержал победу над «Тамбовом» Спорт

Пенза, 19 января 2020. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» одержал победу над «Тамбовом» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В преддверии плей-офф обе команды были настроены решительно.

На 4-й минуте встречи счет открыл нападающий «Дизеля» Давид Думбадзе. Однако вскоре защитник «Тамбова» Иван Кузнецов восстановил равновесие, а затем форвард Максим Зюзякин вывел гостей вперед — 1:2.

Во втором игровом отрезке первыми вновь забили хозяева льда, отличился нападающий Данил Макаров. Еще одну шайбу забросил пензенский форвард Павел Медведев, но удержать преимущество «Дизелю» вновь не удалось. Ответный удар нанес нападающий «Тамбова» Олег Яшин — 3:3.

В заключительном периоде зрители увидели лишь один гол. Форвард «Дизеля» Владислав Барулин поразил ворота «Тамбова». Эта шайба стала для хозяев льда победной — 4:3.

По итогам 43 проведенных игр «Дизель» набрал 47 очков и поднялся на 18 строчку турнирной таблицы.

Следующий матч пензенский клуб проведет в Пензе в предстоящий понедельник, 20 января. Его соперником станет воронежский «Буран».