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День зимних видов спорта отметят в Пензенской области

19:58 | 22.01.2020 | Спорт

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Пенза, 22 января 2020. PenzaNews. Мероприятия, посвященные Дню зимних видов спорта, пройдут в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области в субботу, 8 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

День зимних видов спорта отметят в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участников и гостей мероприятия ждет насыщенная физкультурно-спортивная программа для всех возрастных групп, в которую включены хоккей с шайбой и в валенках, регби на снегу, рыболовный спорт, лыжные гонки, шорт-трек, велогонка и мотокросс», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что зрителей ждут показательные выступления, соревнования по перетягиванию каната, другие состязания и дискотека на льду.

Мероприятия будут посвящены шестой годовщине проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи.

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