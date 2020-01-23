EN
19:20:07 Четверг, 23 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Дизель» одержал пятую победу подряд

09:00 | 23.01.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» одержал пятую победу подряд, обыграв ХК «Ростов» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

Пензенский «Дизель» одержал пятую победу подряд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первый период остался за хозяевами льда. Шайбу в пензенские ворота отправил Евгений Шевчук — 0:1.

После перерыва Никита Ли сравнял результат — 1:1. Однако увеличить отрыв до конца перерыва «Дизель» не смог.

В заключительном игровом отрезке удача была на стороне пензенского клуба. Давид Думбадзе довел результат до победного — 2:1.

Комментируя прошедшую игру, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин поздравил своих подопечных и болельщиков с победой.

«Тяжелейшая была серия из пяти матчей, но мы справились, взяли максимум очков. [...] В целом благодарен ребятам за эту домашнюю серию. Они молодцы. Болельщикам же спасибо за мощную поддержку», — сказал он.

По итогам 45 игр «Дизель» набрал 51 очко. Команда по-прежнему располагается на 18 строчке турнирной таблицы.

Следующий матч клуб проведет на выезде. 27 января он встретится с «Динамо».

Загрузка...
Читайте также
Количество рабочих на стройплощадке цирка в Пензе увеличат в феврале до 125 человек Движение по трассе М5 под Пензой затруднено из-за ДТП
Производство яиц в Пензенской области выросло на 5% В Пензенской области проанализируют эффективность общественных советов
Грабитель вынес из магазина на улице Леонова в Пензе три бутылки водки В проект повышения производительности труда за год войдут 35 пензенских предприятий
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама