Пензенский «Дизель» одержал пятую победу подряд Спорт

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» одержал пятую победу подряд, обыграв ХК «Ростов» в домашнем матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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Первый период остался за хозяевами льда. Шайбу в пензенские ворота отправил Евгений Шевчук — 0:1.

После перерыва Никита Ли сравнял результат — 1:1. Однако увеличить отрыв до конца перерыва «Дизель» не смог.

В заключительном игровом отрезке удача была на стороне пензенского клуба. Давид Думбадзе довел результат до победного — 2:1.

Комментируя прошедшую игру, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин поздравил своих подопечных и болельщиков с победой.

«Тяжелейшая была серия из пяти матчей, но мы справились, взяли максимум очков. [...] В целом благодарен ребятам за эту домашнюю серию. Они молодцы. Болельщикам же спасибо за мощную поддержку», — сказал он.

По итогам 45 игр «Дизель» набрал 51 очко. Команда по-прежнему располагается на 18 строчке турнирной таблицы.

Следующий матч клуб проведет на выезде. 27 января он встретится с «Динамо».