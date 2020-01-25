В Пензе сотрудники МЧС приняли участие в спартакиаде по лыжным гонкам
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Пенза, 25 января 2020. PenzaNews. Шесть команд и 48 человек, которые боролись за победу в личном первенстве, приняли участие в спартакиаде главного управления МЧС России по Пензенской области по лыжным гонкам.
Фото: 58.mchs.gov.ru
Соревнования состоялись на Олимпийской аллее Пензы в минувшую пятницу, 24 января.
Среди тех, кто пришел попробовать свои силы, были не только действующие сотрудники ведомства, но и ветераны службы, в их числе — 79-летний Николай Качурин.
Мужчинам было предложено преодолеть дистанцию в 5 км, женщинам — 3 км.
По итогам гонки в командном первенстве победу одержали сотрудники специального управления ФПС №102 МЧС России.
В личном зачете лучшие результаты показали Виталий Голосов, Андрей Глухов, Алексей Юдин, Антон Жирков и Анна Юдина, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.