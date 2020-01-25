В Пензе сотрудники МЧС приняли участие в спартакиаде по лыжным гонкам Спорт

Пенза, 25 января 2020. PenzaNews. Шесть команд и 48 человек, которые боролись за победу в личном первенстве, приняли участие в спартакиаде главного управления МЧС России по Пензенской области по лыжным гонкам.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Соревнования состоялись на Олимпийской аллее Пензы в минувшую пятницу, 24 января.

Среди тех, кто пришел попробовать свои силы, были не только действующие сотрудники ведомства, но и ветераны службы, в их числе — 79-летний Николай Качурин.

Мужчинам было предложено преодолеть дистанцию в 5 км, женщинам — 3 км.

По итогам гонки в командном первенстве победу одержали сотрудники специального управления ФПС №102 МЧС России.

В личном зачете лучшие результаты показали Виталий Голосов, Андрей Глухов, Алексей Юдин, Антон Жирков и Анна Юдина, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.