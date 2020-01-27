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Сергей Ясинецкий стал чемпионом Пензенской области по бильярдному спорту

15:57 | 27.01.2020 | Спорт

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Пенза, 27 января 2020. PenzaNews. 12-летний Сергей Ясинецкий одержал победу на чемпионате Пензенской области по динамичной пирамиде среди мужчин. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

Сергей Ясинецкий стал чемпионом Пензенской области по бильярдному спорту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, он прошел отбор на чемпионат России по динамичной пирамиде, который пройдет в Екатеринбурге.

Второе место занял 15-летний Егор Дацюк, который выполнил норматив кандидата в мастера спорта по бильярду, а третий результат показали Артем Спиридонов и Алексей Клячман.

Среди юношей чемпионом стал Максим Клейменов, второе место присуждено Даниилу Карпову, третье — Даниле Преснякову и Алексею Аристову.

Среди девушек победила Дарья Клыкова, второе место заняла Анастасия Пудовкина, третье — Арина Шибанова и Анастасия Морозова.

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