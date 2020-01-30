Пензенский «Дизель» в Санкт-Петербурге уступил клубу «СКА-Нева» Спорт

Санкт-Петербург, 30 января 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» в овертайме уступил клубу «СКА-Нева» в выездном матче регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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По итогам первого периода хозяева льда вели со счетом 3:0. Ворота пензенцев поразили Артем Николаев, Павел Кукштель и Илья Назаревич.

Однако «Дизель» проявил характер и навязал команде из Санкт-Петербурга борьбу. Гостям удалось сравнять результат: после шайб Данилы Макарова, Давида Думбадзе и Мирослава Мацейко счет стал 3:3.

В третьем игровом отрезке цифры на табло не изменились, и игра перешла в овертайм.

Решающую шайбу в составе команды «СКА-Нева» забросил Данила Савунов, который в прошлом сезоне выступал за «Дизель». Итог встречи — 4:3.

После 47 проведенных матчей «Дизель» набрал 52 очка. Клуб по-прежнему занимает 18 строчку турнирной таблицы.