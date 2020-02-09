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Пензенский «Дизель» дома одержал победу над «Рязанью»

10:25 | 09.02.2020 | Спорт

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Пенза, 9 февраля 2020. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель» одержал победу над «Рязанью» в домашнем матче регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

Пензенский «Дизель» дома одержал победу над «Рязанью». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Эта игра стала последней, которая официально считается для «Дизеля» домашней, поскольку матчи с китайскими клубами, перенесенные в Пензу из-за коронавируса в КНР, формально будут выездными.

Счет в данной встрече открыли гости усилиями Алексея Яценко — 0:1.

После перерыва пензенские хоккеисты сделали выводы и усилили давление на соперника. В результате Павел Медведев сравнял счет. Спустя пару минут хозяев льда вывел вперед Владислав Барулин, а затем Станислав Романов увеличил преимущество — 3:1.

В заключительном игровом отрезке в составе «Рязани» отличился Владимир Карпов. На это «Дизель» ответил точным ударом в исполнении Александра Агапова, успех команды закрепил Давид Думбадзе. После этого гости сумели отыграть одну шайбу. Итог встречи — 5:3.

По результатам 51 матча «Дизель» заработал 57 очков. Клуб располагается на 18 строчке турнирной таблицы лиги.

В конференции №1 он занимает восьмую позицию. Отрыв от ближайшего преследователя — ХК «Тамбов» — составляет 6 очков.

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