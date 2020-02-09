День зимних видов спорта с размахом отметили в «Спутнике» Спорт

Пенза, 9 февраля 2020. PenzaNews. Масштабное мероприятие, посвященное 6-й годовщине начала Олимпийских игр в Сочи, старт которым был дан 7 февраля 2014 года, состоялось в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области в рамках празднования Дня зимних видов спорта.

Фото: Pnzreg.ru

Несмотря на морозную погоду, на набережной собралось множество людей разных возрастов. Многие пришли целыми семьями, поскольку организаторы подготовили развлечения и для взрослых, и для детей.

В программу состязаний вошли лыжные гонки, мотокросс, регби на снегу, хоккей с шайбой и в валенках, перетягивание каната, соревнования по рыболовному спорту и другие.

Также гостей мероприятия ждали гонки на собачьих упряжках.

Частью спортивного праздника стала акция «МЧС за здоровый образ жизни». Представители ведомства наряду с другими жителями региона продемонстрировали силу и ловкость в различных состязаниях. Помимо этого, они угощали участников праздника горячей кашей и чаем из полевой кухни, катали пензенцев на квадроцикле и снегоходе.