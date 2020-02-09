EN
11:56:21 Воскресенье, 9 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

День зимних видов спорта с размахом отметили в «Спутнике»

11:40 | 09.02.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 9 февраля 2020. PenzaNews. Масштабное мероприятие, посвященное 6-й годовщине начала Олимпийских игр в Сочи, старт которым был дан 7 февраля 2014 года, состоялось в микрорайоне «Город Спутник» на территории села Засечного Пензенской области в рамках празднования Дня зимних видов спорта.

День зимних видов спорта с размахом отметили в «Спутнике»

Фото: Pnzreg.ru

Несмотря на морозную погоду, на набережной собралось множество людей разных возрастов. Многие пришли целыми семьями, поскольку организаторы подготовили развлечения и для взрослых, и для детей.

В программу состязаний вошли лыжные гонки, мотокросс, регби на снегу, хоккей с шайбой и в валенках, перетягивание каната, соревнования по рыболовному спорту и другие.

Также гостей мероприятия ждали гонки на собачьих упряжках.

Частью спортивного праздника стала акция «МЧС за здоровый образ жизни». Представители ведомства наряду с другими жителями региона продемонстрировали силу и ловкость в различных состязаниях. Помимо этого, они угощали участников праздника горячей кашей и чаем из полевой кухни, катали пензенцев на квадроцикле и снегоходе.

Загрузка...
Читайте также
Жители пожаловались мэру Пензы на состояние дороги на улице Подольской Пензенский «Дизель» дома одержал победу над «Рязанью»
В Пензенской области вскрыты факты неэффективного использования средств на поддержку МСП В Пензенской области допущены нарушения при предоставлении жилищных выплат
Счетная палата выявила нарушения в сфере закупок медоборудования в Пензенской области Обозначены планы по материально-техническому обеспечению деятельности пензенской полиции
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама