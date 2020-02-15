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Пензенский «Дизель» впервые за 5 лет вышел в плей-офф

09:35 | 15.02.2020 | Спорт

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Пенза, 15 февраля 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» заработал 1 очко по итогам матча с китайским хоккейным клубом «Ценг Тоу», состоявшегося в Пензе вечером в минувшую пятницу, 14 февраля, тем самым гарантировав себе восьмое место в конференции №1 чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов и обеспечив выход в плей-офф впервые за последние 5 лет.

Пензенский «Дизель» впервые за 5 лет вышел в плей-офф. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет открыли хоккеисты китайской команды, отличился Дмитрий Ермошенко — 1:0.

После перерыва еще одну шайбу в пензенские ворота отправил Максим Кудряшов, после чего Алексей Князев сократил отставание — 2:1.

В третьем периоде Павел Володин и вовсе сравнял результат, доведя счет до 2:2.

В овертайме победителя выявить не удалось, а в серии буллитов удачливее оказались хоккеисты из Китая. Итог встречи — 3:2 в пользу «Ценг Тоу».

Комментируя прошедшую игру, главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин отметил, что команда наступает на одни и те же грабли.

«Пока, наверное, какое-то везение помогает. Соперник же сегодня выходил «выгрызать» эту победу. Я полностью согласен с коллегой [главным тренером ХК «Ценг Тоу» Игорем Аверкиным], что они вышли как на последний бой, а у нас я этого не увидел. Но взяли очко, которое нам дало выход в плей-офф. Готовимся к двум китайским командам и потихонечку к матчам плей-офф», — цитирует наставника пресс-служба пензенского клуба.

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