Футболисты каменской школы стали победителями областных соревнований Спорт

Пенза, 16 февраля 2020. PenzaNews. Команда школы №8 города Каменки Пензенской области стала победителем региональных соревнований среди воспитанников школьных футбольных клубов 2006–2008 годов рождения.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Серебро» завоевали представители школы №1 города Нижнего Ломова, третьими стали футболисты кузнецкой школы №3.

Лучшим нападающим признан Егор Киселев из Сердбска, бомбардиром и игроком — Сергей Исаев из Каменки, защитником — Илья Сафронов из Кузнецка, вратарем — Даниил Москвин из Нижнего Ломова. Самым ценным игроком назван Глеб Волков из Пензы.

Поздравляя победителей и призеров, министр образования Пензенской области Александр Воронков отметил, что состязания, прошедшие на стадионе «Дорожник» в Каменке, станут первыми в череде мероприятий, объединяющих школьные футбольные команды.

«И следующие пройдут осенью 2020 года в Пензе на стадионе «Зенит», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в качестве поощрения команда-победитель получила большой торт в виде футбольного поля.