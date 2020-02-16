Денис Кулагин и Никита Горбатов завоевали «серебро» первенства России по дзюдо Спорт

Пенза, 16 февраля 2020. PenzaNews. Воспитанники пензенской школы дзюдо Денис Кулагин и Никита Горбатов завоевали «серебро» первенства России по ката среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет, состоявшегося в Стерлитамаке.

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Согласно итоговому протоколу, победу в наге-но-ката одержали представители Москвы Иван Федоров и Егор Гаязов.

«Бронзу» выиграли дзюдоисты из Санкт-Петербурга Николай и Ярослав Жихаревы.

Башкортостан принимал чемпионат и первенство России по ката в третий раз. В 2018 году соревнования состоялись в Кумертау, в 2017-м — в Уфе.

Соревнования по ката представляют собой выполнение различных комплексов упражнений, направленных на развитие техники бросков, самообороны, гибкости и координации.

Спортсмены демонстрируют ката вдвоем, при этом выступления каждой пары участников оценивают пять арбитров.