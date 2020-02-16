Пензенские дзюдоисты Роман Кулыгин и Данила Кальченко стали чемпионами России Спорт

Пенза, 16 февраля 2020. PenzaNews. Пензенские дзюдоисты Роман Кулыгин и Данила Кальченко одержали победу на чемпионате России по ката, состоявшемся в Стерлитамаке.

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Согласно итоговому протоколу состязаний, им не было равных в дзю-но-ката.

«Серебро» завоевали Виктория Гричина и Клим Иванищенко из Санкт-Петербурга. Третьими стали Инна Нефедова и Диана Шамгулова, представлявшие хозяев соревнований.

Башкортостан принимал чемпионат и первенство России по ката в третий раз. В 2018 году соревнования состоялись в Кумертау, в 2017-м — в Уфе.

Соревнования по ката представляют собой выполнение различных комплексов упражнений, направленных на развитие техники бросков, самообороны, гибкости и координации.

Спортсмены демонстрируют ката вдвоем, при этом выступления каждой пары участников оценивают пять арбитров.