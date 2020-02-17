В Пензе объявлен сбор средств на реабилитацию хоккеиста Егора Кирина
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Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Сбор средств на реабилитацию 16-летнего нападающего молодежной хоккейной команды «Дизелист» Егора Кирина, получившего тяжелую травму в выездном матче с саратовским «Кристаллом», объявлен в Пензе.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«В настоящее время игрок находится в саратовской городской детской больнице вместе с родителями», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе профессионального хоккейного клуба «Дизель».
В команде добавили, что спортсмен лежит на вытяжке.
«В ближайшее время будет проведено исследование МРТ. Возможно, потребуется серьезная операция. Игроку предстоит длительная дорогостоящая реабилитация», — сказали в пресс-службе, предложив всем желающим перевести любую сумму по реквизитам, указанным на сайте «Дизеля».