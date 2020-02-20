Пензенский «Дизель» отправился на первые выездные игры плей-офф Спорт

Пенза, 20 февраля 2020. PenzaNews. Пензенский «Дизель» отправился на стартовые матчи первого раунда плей-офф «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

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По информации пресс-службы клуба, тренерский штаб взял на выездные игры с тюменским «Рубином» 24 хоккеистов.

Это вратари Илья Андрюхов и Максим Борисов, защитники Мирослав Мацейко, Денис Бельский, Павел Володин, Михаил Козлов, Дмитрий Киселев, Станислав Романов, Зигурдс Подзиньш, Владимир Марченко и Виталий Люлько, а также нападающие Данила Попов, Алексей Князев, Антон Андриянов, Сергей Абрамов, Владислав Барулин, Данил Макаров, Никита Ли, Александр Мокшанцев, Александр Агапов, Давид Думбадзе, Максим Колмыков, Павел Медведев и Роман Чемерикин.

Первые встречи команд состоятся 22 и 23 февраля.

Как сообщает пресс-служба «Рубина», клуб уже дважды встречался с «Дизелем» в плей-офф: в 2012 году — на стадии полуфинала, а также в 2014-м — во втором раунде.

«Соперник он, мягко говоря, не подарок», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте тюменской команды.