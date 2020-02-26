EN
23:05:52 Среда, 26 февраля
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пенза приняла всероссийскую спартакиаду Специальной Олимпиады по шорт-треку

18:26 | 26.02.2020 | Спорт

Печать

Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады России по шорт-треку стартовала в Пензе в среду, 26 февраля.

Пенза приняла всероссийскую спартакиаду Специальной Олимпиады по шорт-треку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе церемонии открытия соревнований, состоявшейся во дворце спорта «Рубин», участников поприветствовал министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«Я надеюсь, что вы покажете все свои лучшие качества и волю к победе», — отметил он.

В борьбу за награды вступили около 60 человек из девяти субъектов РФ — Пензенской, Нижегородской, Владимирской, Смоленской, Костромской областей, Татарстана, Удмуртии, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, медали будут разыграны на шести дистанциях — 111, 222, 333, 500, 777 и 1000 метров, а также в эстафете на дистанции 1500 метров.

Итоги состязаний будут объявлены 27 февраля.

Новости партнеров
Читайте также
Памятник на могиле Веры Аношиной в Пензе установят спустя три года после ее смерти Услуги стационарной телефонной связи от «Ростелекома» станут бесплатными для ветеранов
Пензенский Минздрав объявил прием заявлений на целевое обучение В Заречном по факту травмирования работника стройкомпании возбуждено уголовное дело
Белозерцев потребовал в ближайшие два месяца ввести в эксплуатацию корпус детской больницы В пензенском Минлесхозе выразили соболезнования родным Николая Сысоева
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама