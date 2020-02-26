Пенза приняла всероссийскую спартакиаду Специальной Олимпиады по шорт-треку Спорт

Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады России по шорт-треку стартовала в Пензе в среду, 26 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе церемонии открытия соревнований, состоявшейся во дворце спорта «Рубин», участников поприветствовал министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«Я надеюсь, что вы покажете все свои лучшие качества и волю к победе», — отметил он.

В борьбу за награды вступили около 60 человек из девяти субъектов РФ — Пензенской, Нижегородской, Владимирской, Смоленской, Костромской областей, Татарстана, Удмуртии, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, медали будут разыграны на шести дистанциях — 111, 222, 333, 500, 777 и 1000 метров, а также в эстафете на дистанции 1500 метров.

Итоги состязаний будут объявлены 27 февраля.